В России окончательно убили тюнинг

Автовладельцам придется заново проходить техосмотр после внесения практически любых изменений в автомобиль. Такое правило начнет действовать в случае принятия пакета разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»

Как сообщают «Известия», речь идет об очередном ужесточении правил тюнинга. В новом проекте поправок содержится список изменений конструкции транспортных средств, которые необходимо будет согласовывать в специализированной лаборатории. К ним относятся установка на автомобиль порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов.

Также придется согласовывать установку колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и иного подобного оборудования. После установки машину придется на эвакуаторе доставить на внеочередной технический осмотр. Помимо этого, поправками предусмотрен запрет на повторное использование при ремонте автомобиля систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей системы выпуска, ремней и подушек безопасности и так далее. Сегодня эти комплектующие после восстановительного ремонта устанавливаются на машины.