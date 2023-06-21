В России отзывают Subaru Forester

Компания Subaru объявила в России отзывную кампанию для модели Forester. Под неё попали почти три тысячи кроссоверов, которые были проданы в нашей стране с 2016 по 2018 год.

Причиной отзыва стала возможная разгерметизация конденсатора кондиционера. Это приведёт к утечке хладагента и последующему отключению системы кондиционирования. В результате этой поломке влажность в салоне повысится, из-за чего начнут быстро запотевать стекла.

Всего под отзыв попадает 2780 автомобилей – в случае необходимости на них установят модифицированные конденсаторы. Все работы проведут бесплатно для владельцев, о необходимости поездки на сервис будут оповещать дилеры.