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21 июн 2023

В России отзывают Subaru Forester

В России отзывают Subaru Forester

Компания Subaru объявила в России отзывную кампанию для модели Forester. Под неё попали почти три тысячи кроссоверов, которые были проданы в нашей стране с 2016 по 2018 год. 

Причиной отзыва стала возможная разгерметизация конденсатора кондиционера. Это приведёт к утечке хладагента и последующему отключению системы кондиционирования. В результате этой поломке влажность в салоне повысится, из-за чего начнут быстро запотевать стекла.

Всего под отзыв попадает 2780 автомобилей – в случае необходимости на них установят модифицированные конденсаторы. Все работы проведут бесплатно для владельцев, о необходимости поездки на сервис будут оповещать дилеры.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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