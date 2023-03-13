В России пересчитали парк электромобилей

На сегодняшний день в стране насчитывается более двадцати тысяч электрокаров. Причем более 60 процентов из них зарегистрировано в регионах.

Как сообщает «Автостат», то всего в России зарегистрировано 20660 электрических машин. Эксперты предполагают, что уже в следующем году отечественный электропарк может вырасти вдвое.

Дело в том, что согласно стратегии развития автомобильной промышленности, в 2023 году в России должны выпустить, минимум, 7 400 новых электрокаров. Однако производители сообщили, что мощности конвейеров позволят увеличить количество новых батарейных машин до 18 500 экземпляров.