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27 май 2024

В России пересмотрели критерии локализации автомобилей для такси

В России пересмотрели критерии локализации автомобилей для такси

Правительство РФ одобрило поправки к закону о такси, согласно которым будут пересмотрены критерии оценки пригодности автомобиля для сервисов такси. В частности, было решено отказаться от балльной системы локализации производства

Теперь к эксплуатации будут допускаться автомобили, которые не только собираются на территории РФ, но также и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия. Новые правила касаются не только автомобилей с ДВС, но также и электрокаров. Количество автомобилей иностранного производства, используемых в такси, будет определяться региональными властями.

Правительство РФ считает, что благодаря поправкам будет стимулирован рост продаж автомобилей отечественного производства. Однако в полной мере не ясно, в какой степени это коснется самозанятых, которые таксуют в свободное время. Если для больших компаний обновление таксопарка - это вполне естественный процесс, то для таких частников принудительная покупка отечественного автомобиля - это серьезный финансовый вопрос.

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