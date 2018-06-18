Аналитики подсчитали количество легковых автомобилей и выяснили географию их происхождения.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России числится чуть более 42 млн легковых автомобилей (на 1 января 2018 года). При этом 61% из них (25,8 млн шт.) собраны на территории нашей страны. Из них 16,5 млн единиц – это автомобили отечественных марок, а 9,3 млн штук – иномарки российской сборки.

Шестая часть (16,1%) парка прибыла к нам из Японии, что составляет 6,8 млн машин. Автомобилей, собранных в Германии, в автопарке РФ насчитывается примерно вдвое меньше – 3,5 млн единиц (8,2% парка).

Кроме того, на просторах России зарегистрировано около 1,2 млн машин, произведенных в Южной Корее (2,7%), и еще порядка 1,1 млн единиц – собранных в Великобритании (2,5%).

Автомобилей, выпущенных в Узбекистане, в нашей стране числится в количестве 749 тыс. экземпляров. Чуть меньше этот показатель у машин, ввезенных из Франции – 725 тыс. единиц. Также стоит отметить автомобили украинского (473 тыс. шт.), американского (432 тыс. шт.) и чешского (429 тыс. шт.) производства, доля которых в российском парке составляет не менее 1%.

