В России появился ГОСТ для алкозамков

Про внедрение специальных устройств, которые не позволят сесть пьяному водителю за руль, говорят давно, но только сейчас специализированные органы представляют единый стандарт таких девайсов

Собственно, новый ГОСТ предполагает, что алкозамки можно будет устанавливать как на легковые автомобили, так и на коммерческий транспорт, включая грузовики и автобусы. Само устройство будет представлять из себя аналог алкотестера – водитель будет дуть в специальный приемник, который и определит пары алкоголя. В случае превышения допустимых значений доступ к запуску двигателя будет ограничен.

Важно заметить, что ГОСТ предполагает на устройствах обязательную установку систем защиты от подмены личности. Кроме того, алкозамки требуется снабжать сервисным режимом, при активации которого запуск двигателя возможен без анализа воздуха.