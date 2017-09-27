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27 сен 2017

В России появится автомобили Borgward

В России появится автомобили Borgward
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно о том, что российская Объединенная автомобильная компания (ОАК) стала российским  дистрибьютором компании Borgward. В следующем году у нас начнутся продажи кроссоверов BX5 и BX7. Поздее, ОАК обещает привезти к нам даже серийный вариант концепта Isabella, который был показан в этом месяце во Франкфурте.

Кроссоверы будут поставляться к нам из Китая. В следующем году, когда модели Borgward должны пройти сертификацию, ОАК планирует продать 200-250 автомобилей, а уже в 2019 году «выйти на конкурентные объемы продаж». Стоимость обоих составит около одного миллиона рублей.

ОАК планирует продавать Borgward в одном из своих дилерских центров (компания работает в Северо-Западном регионе), а также не исключает вероятности стать местным дистрибьютором марки.

Borgward – это немецкая марка, которая была основана в 1929 году, но в 1961-м объявила о банкротстве. В 2015 году внук основателя компании Кристиан Боргвард заявил о возрождении бренда. Финансирование он нашел в Китае. Там же и будут собирать автомобили марки. В Borgward говорят, что они готовы обеспечить премиальное качество на уровне Audi, но их модели стоят гораздо дешевле.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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