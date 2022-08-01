В России появится дорога, на которой можно ездить очень быстро

Трасса Москва-Казань может стать первой дорогой в России, где будет разрешена максимальная скорость 150 километров в час.

«Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно, даже до 150 км/ч. Пока мы базово делаем 120–140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч» - заявил в интервью РБК вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Возникает лишь один вопрос, каким образом власти собираются внедрить повышенный скоростной лимит. По текущему законодательству максимально разрешенная скорость - 130 километров в час. Однако, в начале года в ГИБДД уже поднимался вопрос об увеличении скорости - в ведомстве считают, что качество некоторых трасс позволяет пойти на такой шаг.