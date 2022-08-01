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1 авг 2022

В России появится дорога, на которой можно ездить очень быстро

В России появится дорога, на которой можно ездить очень быстро
Трасса Москва-Казань может стать первой дорогой в России, где будет разрешена максимальная скорость 150 километров в час.
«Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно, даже до 150 км/ч. Пока мы базово делаем 120–140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч» - заявил в интервью РБК вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
 
Возникает лишь один вопрос,  каким образом власти собираются внедрить повышенный скоростной лимит.  По текущему законодательству максимально разрешенная скорость - 130 километров в час. Однако, в начале года в ГИБДД уже поднимался вопрос  об увеличении скорости - в ведомстве считают, что качество некоторых трасс позволяет пойти на такой шаг.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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