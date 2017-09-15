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15 сен 2017

В России появится несколько вариантов ОСАГО

В России появится несколько вариантов ОСАГО

Министерство финансов подготовило поправки в Закон об ОСАГО, серьезные изменяющие правила «автогражданки». При этом, насколько нам известно, страховое лобби выступает против их введения. Тем не менее, поправки размещены на официальном портале публикации проектов НПА госучреждений.

Так, Минфин предложил добавить еще два варианта заключения договора ОСАГО с разным лимитом ответственности. К нынешнему, с ограничением в 400 тыс. по «железу» и 500 тыс. руб. по вреду здоровью и жизни, ведомство предлагает добавить вариант с лимитом в 1 миллион рублей по обоим категориям и с лимитов в 2 миллиона рублей. При этом именно автовладелец будет вправе окончательно выбрать тот вариант договора, который хочет заключить.

Кроме того, в законе предлагается прописать возможность заключения договора на несколько лет (не более трех лет) договора ОСАГО с фиксированной суммой страховой премии.

Также Минфин предлагает миниреволюцию: отказаться от территориальных коэффициентов и коэффициента мощности. Взамен страховые компании могут ввести как понижающие коэффициенты (например, за аккуратную езду, за которой будут следить телематические устройства в автомобиле), так и повышающие — за грубые нарушения ПДД, включая вождение в нетрезвом виде, превышение скорости на более чем 60 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.

Общественное обсуждение проекта продлится до 11 октября, после чего он будет направлен на рассмотрение в правительство, а в случае одобрения там — в Госдуму.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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