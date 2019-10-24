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24 окт 2019

В России появится новый штраф для АЗС

В России появится новый штраф для АЗС

В России в ближайшее время введут штраф за недолив топлива

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Минпромторг, ведомство уже ведет разработку новой редакции Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Ожидается, что новый штраф заработает с 1 января 2021 года.

В случае, если проект получит зеленый свет штрафовать за недолив топлива начнут в размере 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. За повторные нарушения сумма штрафа увеличится до 3% от выручки, но не менее 2 млн рублей. Отметим, что в прошлом году стало известно о, приблизительно,  76% автозаправочных станций, которые регулярно недоливают горючее при заправке автомобилей. К такому выводу пришли представители Федерации автовладельцев России (ФАР), проверившие заправки в 13 регионах страны.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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