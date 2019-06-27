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27 июн 2019

В России появится сервис оценки стиля вождения

В России появится сервис оценки стиля вождения

С его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса

Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в России в 2021 году, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Это нововведение будет предназначено для отнесения автомобиля и его собственника к соответствующей группе риска. Для оценки качества вождения используются данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС. Ожидается, что сервис начнет работу в 2021 году с момента ввода в эксплуатацию платформы "Автодата". Этот сервис будет одним из первых в применении», - отметили в НТИ.

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