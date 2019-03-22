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22 мар 2019

В России появятся субсидии для производителей автомобилей на газомоторном топливе.

В России появятся субсидии для производителей автомобилей на газомоторном топливе.

Автомобили на газомоторном топливе в России неоднократно получали поддержку на самом высоком уровне. Однако этот вид транспорта до сих пор слабо развит. В свою очередь Минпромторг разработал проект субсидирования производства подобных транспортных средств

В частности, для легковых автомобилей категории «М1» до восьми пассажирских мест размер субсидии составит 115 000 рублей для машин с двигателем на компримированном природном газе и 260 000 — на сжиженном природном газе. Интересно, что ранее некоторым производителям уже предоставлялись субсидии, правда, тогда они затрагивали лишь автобусы и грузовики.

Что характерно, на данный момент работают и скидочные программы по стимулированию спроса на отечественные легковые автомобили с газовой установкой. Так  в 2018 году при покупке Lada Vesta CNG предоставлялась скидка в размере 115 000 рублей по программе EcoGas. Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о высокой актуальности подобных транспортных средств. Год назад он сообщил что газомоторный транспорт для нашей страны обладает куда большим приоритетом чем электромобили.

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Drom

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