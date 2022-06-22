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22 июн 2022

В России построят завод по производству вездеходов

В России построят завод по производству вездеходов

Тува и машиностроительная промышленность - раньше между этими двумя понятиями нельзя было поставить знак равенства. Впрочем, скоро все изменится.

Да, в Туве планируют построить целый завод по производству вездеходов. Принадлежать же он будет компании "Русские вездеходы Пластун" из Новосибирска. Не так давно наши соотечественники разработали целую платформу, на которой планируется создать целое семейство "проходицев" различного форм-фактора, которое будет состоять из шести моделей.

Инвестиции в строительство завода составят более трехсот миллионов рублей, правда есть один нюанс - предприниматели рассчитывают на содействие властей, как минимум, в вопросах обеспечения коммуникаций и прокладывания дорог.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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