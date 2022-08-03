В России предлагают ввести штрафы за оставленные где попало самокаты

Электрические самокаты попадаются нам на каждом шагу и, порой, не только на специальных парковках, а буквально на каждом углу. Нередки ситуации, когда ты идешь по аллее, а посреди дороги стоит одинокий самокат

Такое безалаберное отношение к транспортному средству вызывает недоразумение у простых людей, а порой и раздражение. Надо сказать, что чиновников этот вопрос тоже волнует. Недавно представитель «Единой России» в Саратовской облдуме Константин Денисов предложил наказывать за брошенные в неположенных местах электросамокаты кикшеринга (этим термином называют сервисы поминутной аренды такого транспорта).

Законопроект предусматривает штраф в размере пятисот рублей за первое нарушение и две тысячи рублей за повторное. Сообщается, что такие шаги помогут улучшить городскую среду и обеспечить комфорт жителям.