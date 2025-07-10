В России предложили увеличить транспортный налог для старых автомобилей

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой повысить транспортный налог для автомобилей старше 15 лет. Об этом сообщил глава РОАД Алексей Подщеколдин

Помимо увеличения налога, РОАД предлагает обязать владельцев таких автомобилей проходить технический осмотр дважды в год. По мнению экспертов, эти меры должны стимулировать граждан отказаться от эксплуатации устаревшего транспорта и поспособствуют постепенному обновлению автопарка страны.

По данным РОАД, 72% автомобилей в России старше 10 лет (это почти 40 миллионов из общего числа зарегистрированных транспортных средств). Средний возраст легкового автомобиля в стране составляет 16 лет. Для того, чтобы кардинально омолодить автопарк, необходимо ежегодно производить около 3 миллионов новых автомобилей на протяжении как минимум десяти лет, отмечают эксперты.

Между тем, по информации Минпромторга, рынок новых автомобилей переживает спад. За первые пять месяцев 2025 года продажи сократились на 28%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили лишь 506 тысяч машин. Как заявил вице-президент РОАД Вячеслав Жигалин, в нынешних условиях стратегия автодилеров сводится к элементарному выживанию.

