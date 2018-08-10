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10 авг 2018

В России предложили ввести госрегулирование цен на топливо

В России предложили ввести госрегулирование цен на топливо

Грядущее 1 января 2019 года повышение акцизов на топливо может привести к очередному резкому скачку розничных цен на топливо. Депутаты предложили ввести в России госрегулирование цен на топливо

Законопроект подготовлен депутатами Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым и предусматривает с 2019 года установление предельных розничных цен на бензин и дизтопливо правительством России. По мнению народных избранников это позволит защитить потребителей от резких скачков цен на топливо.

Любопытно, что депутаты нашли неожиданную поддержку в лице аналитиков агентства Vygon Analytics. В своем исследовании «Цены на топливо: back in USSR» они пишут о неэффективности нынешних государственных мер по сдерживанию цен на топливо. В качестве альтернативы запретительным акцизам на топливо и договоренностям с нефтяниками они предлагают государству устанавливать как оптовые цены на топливо, так и розничные. Примером служит Саудовская Аравия, где существует жесткое регулирование цен на топливо и Китай, который лишь недавно начал переход к свободным ценам на бензин и дизтопливо.

Розничные цены аналитики предлагают устанавливать на уровне инфляции, а оптовые рассчитывать по формуле «Розница минус 6 рублей с литра». Эти 6 рублей, по их подсчетам, составляют затраты на содержание АЗС и норму сбытовой прибыли для владельцев заправок.

По оценке аналитиков, если государство не предпримет решительных мер, то уже в январе цена литра топлива Аи-92 вырастет до 50,5 рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
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