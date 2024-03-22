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22 мар 2024

В России прошла презентация трех кроссоверов марки SWM

В России прошла презентация трех кроссоверов марки SWM

Компания SWM выводит на российский рынок три кроссовера под названиями G01, G01F и G05 Pro. Это итальянская марка, основанная в 1971 году, а в 2014 она была куплена китайским концерном Shineray Group Co Ltd. Как стало известно еще в прошлом году, автомобили будут выпускаться на калининградском заводе “Автотор”

Все три модели получили идентичную силовую установку - это 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 139 л.с. и 212 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.

Фактически, главное отличие во внешности, оснащении и габаритах. Максимально приближенные друг другу модели G01 и G01F. Они отличаются оформлением передней части. Версия G01F выглядит спортивно и выделяется крупной решеткой радиатора. G01 напротив, имеет более традиционную для кроссовера внешность. Интерьеры у этих моделей также идентичны. Флагманом линейки является G05 Pro. Он чуть крупнее двух младших моделей и салон имеет 7-местную компоновку сидений. Также G05 Pro отличается иным экраном мультимедийной системы диагональю 10 дюймов.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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