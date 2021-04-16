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16 апр 2021

В России разрабатывают летающий автомобиль

В России разрабатывают летающий автомобиль

Фонд перспективных исследований запустил разработку таинственного Циклокара.

Данное транспортное средство, конечно же, больше принадлежит миру летательных аппаратов. Да, у него есть колёса, но правильнее их будет называть шасси- так как они нужны лишь для взлёта с твёрдой поверхности. При этом крыльев у Циклокара нет- их роль будут играть специальные циклические движители, силовая установка - бензиновый роторно-поршневой двигатель. Правда, инженеры говорят, что прорабатываются варианты использования и газотурбинных двигателей. Обозначены и характеристики - дальность полёта -  до 500 километров, а скорость - около двухсот километров в час.

Интересно, что у Циклокара будет целых три варианта управления - из кабины и дистанционно. Причём, последний вариант осуществим и со стационарного пункта, и с мобильного устройства.  Любопытно, но Циклокар уже даже прошёл испытания. Правда, прототип был выполнен в уменьшенном размере.  Полноразмерный транспорт «летал» лишь в компьютерной симуляции

При написании новости использовалась информация:
Drom

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