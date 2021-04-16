В России разрабатывают летающий автомобиль

Фонд перспективных исследований запустил разработку таинственного Циклокара.

Данное транспортное средство, конечно же, больше принадлежит миру летательных аппаратов. Да, у него есть колёса, но правильнее их будет называть шасси- так как они нужны лишь для взлёта с твёрдой поверхности. При этом крыльев у Циклокара нет- их роль будут играть специальные циклические движители, силовая установка - бензиновый роторно-поршневой двигатель. Правда, инженеры говорят, что прорабатываются варианты использования и газотурбинных двигателей. Обозначены и характеристики - дальность полёта - до 500 километров, а скорость - около двухсот километров в час.

Интересно, что у Циклокара будет целых три варианта управления - из кабины и дистанционно. Причём, последний вариант осуществим и со стационарного пункта, и с мобильного устройства. Любопытно, но Циклокар уже даже прошёл испытания. Правда, прототип был выполнен в уменьшенном размере. Полноразмерный транспорт «летал» лишь в компьютерной симуляции