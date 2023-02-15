В России разработают свой собственный аэрокар

Тема с аэромобилями набирает обороты по всему миру. Что в Европе, что в Китае, что в США – везде существуют фирмы, которые занимаются разработкой данного транспорта. Подобные проекты готовятся создавать и в России

Вообще концепция аэрокара близка к квадрокоптерам – то есть у нас есть капсула для размещения грузов или пассажиров, а также четыре пропеллера, которые обеспечивают возможность вертикального влета и посадки, а также уникальную маневренность. В большинстве своем, все аэрокары являются беспилотниками, плюс ко всему силовые установки здесь электрические.

Теперь поговорим о российской разработке – проекте «Vезделёт». Это грузовой аэрокар, который способен перевозить по воздуху до 50 килограмм груза. За счет восьми электрических движителей конвертоплан сможет лететь на скорости сто километров в час не менее полутора часов при максимальной полезной нагрузке.