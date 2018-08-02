В Минпромторге спешат начать работу по выполнению майского указа Владимира Путина, предусматривающего снижение смертности на российских дорогах до нулевой отметки

В рамках национального проекта «Безопасные и комфортные дороги» Минпромторг предлагает разработать систему предупреждения и предотвращения наезда на препятствие и пешеходов. Фактически речь идет о системе автоматического экстренного торможения. Ею с 2015 года в обязательном порядке оснащают грузовики в Европе, а сегодня ее можно найти даже на вполне бюджетных легковых моделях.

Но в Минпромторге не хотят покупать ни у кого лицензию. Идея ведомства в том, чтобы разработать собственную систему, которая будет включать в себя камеру, радары и сенсоры, пишут «Известия». Разработать систему планируется к 2020 году.

Впрочем, в министерстве затруднились ответить, как внедрить систему автоматического экстренного торможения на автомобили, производимые в России. Ни в предложении ведомства, ни в документах Минтранса нет соответствующих законопроектов.