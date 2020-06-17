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17 июн 2020

В России разработали новые стандарты по летнему содержанию автодорог

В России разработали новые стандарты по летнему содержанию автодорог

В России установят три уровня летнего ремонта дорог: высокий, средний и допустимый. Благодаря этому компании и ведомства, эксплуатирующие трассы, смогут выбрать режим обслуживания в зависимости от финансирования

Такие положения содержатся в новом национальном стандарте, который планируется утвердить в январе 2021 года. После закрепления стандартов ГОСТа в нормативных документах за его несоблюдение владельцам дорог будут грозить штрафы. По данным «Известий», к допустимому относят дороги, соответствующие минимальным требованиям, указанным в межгосударственном стандарте от 2014 года и российском стандарте о безопасности движения от 2017-го.

Для среднего и высокого установлены более жесткие требования. Высокий уровень обслуживания трасс не допускает снижения скорости движения машин относительно значений, разрешенных ПДД. При среднем и допустимом это возможно, но эксплуатант дороги не может вводить временные ограничения или полностью прекращать движение. Это разрешается делать только для ремонта, в случае ДТП или ЧС.

Если колейность составляет от 10 мм до 30 мм на 1 тыс. кв. м, а открытые трещины — от 15 мм до 50 мм в длину, то категория такой трассы будет «допустимая». Для дорог высокого уровня, например, автомагистралей, такие отклонения запрещены.  Автомагистрали и скоростные трассы потребуется ремонтировать и исправлять различные нарушения на них в срок от одного до семи дней. По другим категориям дорог на это отводится до двух недель. Кроме того, будут установлены строгие стандарты для дорожных знаков, растительности, рекламных конструкций, а также для всех конструктивных элементов дорог.  Стандарт также устанавливает требования к содержанию дорожных знаков, светофоров, разметки, остановок общественного транспорта и автомобилей. В частности, по знакам большинство описанных дефектов (загрязнение, повреждение изображения, наклон более 15 градусов и другие) должны исправить за 1-7 суток, по разметке — 3-30 суток, остановкам — 5-20 суток, за исключением случаев, когда нужно убрать крупногабаритные предметы (на это дается два часа). 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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