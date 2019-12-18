В России разрешат парковку у водоемов

Заксобрание Оренбургской области внесло в Госдуму законопроект о сокращении с 200 до 50 метров минимального допустимого расстояния движения автомобилей от границы водного объекта

«Законопроектом предлагается разрешить движение и стоянку легковых транспортных средств, мотоциклов, мопедов в целях отдыха граждан, туризма, охоты, рыболовства, занятий гражданами физкультурой и спортом на расстоянии не менее 50 метров от береговой линии (границы водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер (за исключением озера Байкал), водохранилищ или от линии максимального прилива морей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что по действующему законодательству, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) в границах водоохранных зон, кроме движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, запрещена. Отмечается, что ширина водоохраной зоны для крупных водных объектов сегодня составляет 200 метров.