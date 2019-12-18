Автомобильный портал Motorpage
18 дек 2019

В России разрешат парковку у водоемов

В России разрешат парковку у водоемов

Заксобрание Оренбургской области внесло в Госдуму законопроект о сокращении с 200 до 50 метров минимального допустимого расстояния движения автомобилей от границы водного объекта

«Законопроектом предлагается разрешить движение и стоянку легковых транспортных средств, мотоциклов, мопедов в целях отдыха граждан, туризма, охоты, рыболовства, занятий гражданами физкультурой и спортом на расстоянии не менее 50 метров от береговой линии (границы водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер (за исключением озера Байкал), водохранилищ или от линии максимального прилива морей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что по действующему законодательству, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) в границах водоохранных зон, кроме движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, запрещена. Отмечается, что ширина водоохраной зоны для крупных водных объектов сегодня составляет 200 метров.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW iX3 Concept 2018

Электрический BMW X3: подробности

18 декабря 2019

Peugeot и FCA: слияние состоялось

18 декабря 2019

Bosch разрабатывает систему слежки за водителем и пассажирами

18 декабря 2019
Cowin Showjet

Производитель китайской водки выпустит собственный автомобиль

18 декабря 2019

Судьба российских дорог теперь находится в руках обычных людей

18 декабря 2019

Эксперты установили период смертности батарей электромобилей

18 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"

Написано новостей:

2 4 8 8 5