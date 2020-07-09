В России разрешат разгоняться до 150 км/ч

Госавтоинспекция согласилась с доводами экспертов «Автодора» о том, что на многополосных скоростных магистралях можно разрешить скорость до 150 км/ч

Как сообщает «Коммерсантъ», предложение главы «Автодора» Вячеслава Петушенко о повышении лимита скорости на платных трассах получило неожиданно быструю поддержку в ГИБДД. На недавнем открытии объездной дороги в Воронежской области председатель правления «Автодора» заявил о возможности увеличить максимально разрешённую скорость до 150 км/ч на таких трассах, как М-11«Нева», М-4 «Дон» и ЦКАД. В данный момент там действуют ограничения 110 или 130 км/ч.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин отметил, что как раз на отметке 150 км/ч находится предел, на который рас-считаны дороги первой категории — именно к ней относятся современные платные трассы в РФ — не менее четырёх полос с разделительной полосой. По мнению руководства ГИБДД, для полноценного перехода к повышенному лимиту необходимо сначала доработать нормативную базу, документы по стандартизации, содержанию и ремонту. Поэтому для начала было предложено плавно повысить скорость движения на всех участках этих магистралей до 130 км/ч.