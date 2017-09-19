Накануне на заседании правительства России была одобрена бюджетная политика нашей страны на ближайшие три года. Автомобилистов она коснется напрямую — в бюджете только в следующем году запланировано повышение акцизов на топливо на 50 копеек дважды, с 1 января и с 1 июля.

Средства, а только от одного повышения акцизов бюджет планирует получить 40 миллиардов рублей, будут направлены на строительство дорог в Крыму, Калининградской области и на Дальнем Востоке. В обмен нефтяники должны получить другие преференции: льготное налогообложение инвестиций, льготный налог на прибыль и т.д.

Однако действующая редакция Налогового кодекса предусматривает индексацию акцизов на размер инфляции, то есть в следующем году цены должны были вырасти на 30 коп. на бензин и на 23 коп. на дизтопливо. Но только одно повышение акцизов на 50 коп. повысит розничную цену топлива на 60 коп. То есть, к концу года из-за повышенных акцизов цены вырастут на 1,2 руб. только по этой причине.

