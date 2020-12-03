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3 дек 2020

В России скоро появится массовый электромобиль

В России скоро появится массовый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Сверхкомпактный отечественный эектромобиль покажут до конца этого года, а производство его начнется в 2021 году

Технические характеристики автомобиля неизвестны. Однако, как сообщают «Известия», его запас хода составит 250-300 километров, а практически полный заряд аккумуляторов будет достигнут за 20 минут. Правда, не указывается осуществляется ли зарядка через некий терминал или от обычной сети.  Также не указывается на каких именно мощностях планируется производить электро¬кроссовер, пока неясно, однако индустриаль¬ным партнёром проекта официально назван КамАЗ.

В свою очередь ТАСС сообщает, что «Каму» покажут 10 декабря на центральном форуме Минобр-науки в Москве. Машина выступит в качестве промыш\ленного образца, который уже прошел все необходимые испытания.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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