В России совсем скоро появятся новые автомобильные бренды

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует появление в России новых автомобильных марок. За 2023 год на рынке появятся от 5 до 7 новых компаний.

Такой прогноз на ежегодной пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) дал председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев. При этом топ-менеджер не озвучил никакой конкретики, хотя и заметил, что статистика по следующему году будет учитывать и проданные автомобили, которые были ввезены по программе параллельного импорта.

На сегодняшний день АЕБ прогнозирует, что продажи перешагнут отметку в 770 тысяч экземпляров. Это на 12 процентов превышает показатели текущего года. Кроме того вышеуказанная цифра считается минимальной, то есть при определенных условиях результаты продаж могут оказаться гораздо выше.



