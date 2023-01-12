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12 янв 2023

В России совсем скоро появятся новые автомобильные бренды

В России совсем скоро появятся новые автомобильные бренды

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует появление в России новых автомобильных марок. За 2023 год на рынке появятся от 5 до 7 новых компаний.

Такой прогноз на ежегодной пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) дал председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев. При этом топ-менеджер не озвучил никакой конкретики, хотя и заметил, что статистика по следующему году будет учитывать и проданные автомобили, которые были ввезены по программе параллельного импорта.

На сегодняшний день АЕБ прогнозирует, что продажи перешагнут отметку в 770 тысяч экземпляров. Это на 12 процентов превышает показатели текущего года. Кроме того вышеуказанная цифра считается минимальной, то есть при определенных условиях результаты продаж могут оказаться гораздо выше.

 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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