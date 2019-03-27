В России создадут единую базу данных о топливе

Росстандарт планирует создать систему отслеживания движения топлива по всей стране. Ведомство уже занимается подготовкой технического задания и запустило пилотный этап работы ее прототипа

Ожидается, что к системе подключат всех участников топливной сферы: нефтеперерабатывающие заводы, мини-НПЗ, нефтебазы и автозаправки. Также предполагается, что использование системы станет обязательным через два-три года. С помощью обмена данными с Федеральной налоговой службой контролирующим ведомствам удастся отслеживать движение топлива вплоть до бензобака. При этом подключение к системе Федеральной таможенной службы позволит пресечь «экспортную» схему появления контрафакта, когда на заправках оказывается якобы предназначенное для экспорта топливо. Такой уловкой порой пользуются небольшие НПЗ и сети, ведь к производству такого горючего предъявляются сниженные требования.

В Росстандарте считают, что подключение к новой системе потребует от участников рынка минимальных затрат, поскольку многие из них уже пользуются корпоративными системами учета количественных и качественных показателей топлива. В этом случае интеграция с единой базой данных будет максимально упрощена. Представители ведомства считают, что бизнес, работающий по правилам, будет сам заинтересован в введении новой системы, поскольку она позволит усилить давление на производителей контрафактного топлива. При этом мнение участников рынка будет учитываться при подготовке техзадания системы.