В России создадут собственную индустрию запчастей

Да, в России есть производство определенных автомобильных компонентов, но здесь история другая. Речь идет о создании отрасли по восстановлению подержанных запчастей

Именно с такой инициативой к правительству решили обратиться депутаты нескольких комитетов Государственной думы. Как сообщают "Известия", чиновник предлагают разработать соответствующие нормы и регламенты, а также создать центр управления новой индустрией. Он должен координировать организации по восстановлению запчастей и сервисные центры.

Собственно, сам детали предлагают брать, например, у машин, которые отправляются на утилизацию после ДТП или по собственному желанию владельца. Депутаты заявляют, что такое новшество позволит снизить зависимость от иностранных поставок. Впрочем, эксперты уже успели раскритиковать инициативу, указав, что восстановленные запчасти могут поставить под угрозу безопасность автомобилистов.