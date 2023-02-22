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22 фев 2023

В России стали чаще оформлять ДТП без ГИБДД

В России стали чаще оформлять ДТП без ГИБДД

Почти 41 процент зарегистрированных на территории России в 2022 году ДТП были оформлены без участия сотрудников ГИБДД. 

Как сообщает ТАСС, возможностью оформить аварию самостоятельно без ожидания полицейских в прошлом году воспользовались более 902 тысяч водителей. В МВД же активно поддерживают данную практику и сообщают, что "Европротокол" позволяет более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы и избавляет от заторов на дорогах.

Стоит напомнить, что далеко не в каждом ДТП можно заняться его оформлением без привлечения правоохранительных органов.  Пожалуй, самое главное условие -  в столкновении не должно быть более двух участников.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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