В России стали чаще оформлять ДТП без ГИБДД

Почти 41 процент зарегистрированных на территории России в 2022 году ДТП были оформлены без участия сотрудников ГИБДД.

Как сообщает ТАСС, возможностью оформить аварию самостоятельно без ожидания полицейских в прошлом году воспользовались более 902 тысяч водителей. В МВД же активно поддерживают данную практику и сообщают, что "Европротокол" позволяет более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы и избавляет от заторов на дорогах.

Стоит напомнить, что далеко не в каждом ДТП можно заняться его оформлением без привлечения правоохранительных органов. Пожалуй, самое главное условие - в столкновении не должно быть более двух участников.