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24 май 2023

В России стали продавать самый дешевый электрокар из Китая

В России стали продавать самый дешевый электрокар из Китая

На отечественных торговых площадках появились электромобили Wuling Mini EV

Фактически, эту модель можно причислить к классу кей-каров, так как размеры ее очень малы. Так длина электрического хэтчбека не превышает трех метров, а колесная база составляет 1.9 метра.  При этом салон вмещает водителя и трех пассажиров.

Все автомобили, которые продаются в России оснащены 29-сильным электрическим моторчиком, который разгоняет машину до… 80 километров час за 14 секунд. В Китае существует и версия с 40-сильным двигателем. Запас хода в «условно российской» конфигурации составляет 120 километров, а в старшей модификации – 300 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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