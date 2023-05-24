В России стали продавать самый дешевый электрокар из Китая

На отечественных торговых площадках появились электромобили Wuling Mini EV

Фактически, эту модель можно причислить к классу кей-каров, так как размеры ее очень малы. Так длина электрического хэтчбека не превышает трех метров, а колесная база составляет 1.9 метра. При этом салон вмещает водителя и трех пассажиров.

Все автомобили, которые продаются в России оснащены 29-сильным электрическим моторчиком, который разгоняет машину до… 80 километров час за 14 секунд. В Китае существует и версия с 40-сильным двигателем. Запас хода в «условно российской» конфигурации составляет 120 километров, а в старшей модификации – 300 километров.