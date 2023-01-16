В России участились случаи мошенничества с автосервисами

Зафиксированы первые случаи мошенничества нового вида, в результате которого автомобилисты могут перевести деньги на счета злоумышленников

Как работает схема – все просто. На первом этапе мошенник звонит в автосервис и пытается наводящими вопросами узнать у приёмщика параметры «своей» машины, находящейся в ремзоне. Злоумышленники уточняют перечень работ и их примерную стоимость, а заодно, между делом, просят напомнить оставленный контактный номер телефона.

После получения всех данных они звонят жертве и представляются сотрудниками сервиса, после чего, перечислив перечень необходимых работ, просят внести определенную предоплату, обычно, под предлогом закупки определенных деталей, разумеется, все деньги уходят в карманы злодеев.