Автомобильный портал Motorpage
16 янв 2023

В России участились случаи мошенничества с автосервисами

В России участились случаи мошенничества с автосервисами

Зафиксированы первые случаи мошенничества нового вида, в результате которого автомобилисты могут перевести деньги на счета злоумышленников

Как работает схема – все просто. На первом этапе мошенник звонит в автосервис и пытается наводящими вопросами узнать у приёмщика параметры «своей» машины, находящейся в ремзоне. Злоумышленники уточняют перечень работ и их примерную стоимость, а заодно, между делом, просят напомнить оставленный контактный номер телефона.

После получения всех данных они звонят жертве и представляются сотрудниками сервиса, после чего, перечислив перечень необходимых работ, просят внести определенную предоплату, обычно, под предлогом закупки определенных деталей, разумеется, все деньги уходят в карманы злодеев.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Водителей начнут штрафовать за неисправную систему ABS

16 января 2023

Volvo готовится выпустить электрический минивэн

16 января 2023

Илона Маска назвали главным финансовым неудачником на свете

16 января 2023

Toyota превратила «Хачироку» в необычные рестомоды

16 января 2023

Пятидверная «Нива» возрождается

16 января 2023

Renault может расстаться с Nissan

16 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"

Написано новостей:

3 2 2 2 7