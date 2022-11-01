В России уменьшилось количество аварий с пьяными водителями

Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения в России сократилось на 16,6%. Такие итоги подвели в ГИБДД, проанализировав статистику за три квартала

Как сообщает ТАСС, с января по сентябрь текущего года признаки опьянения водителей были выявлены в десяти тысячах аварий, что на шестнадцать процентов меньше результатов прошлого года. Важно понимать, что в зачет идут как подтвержденные факты, так и отказы шоферов от прохождения специализированного освидетельствования. Для законодательства оба варианта имеют одинаковые последствия – лишение прав.

Ещё более существенный прогресс виден по пострадавшим и погибшим. Смертей в «нетрезвых» ДТП стало меньше на 26,8% (2174 жертвы). Ранения получили 13 192 человека, что на 17,2% лучше показателя за аналогичный период прошлого года.