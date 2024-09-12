В России увеличился спрос на премиальные автомобили

Согласно данным аналитическим агентства “Автостат”, объем продаж новых премиальных автомобилей в России растет последние два месяца. В августе этого года данный показатель достиг отметки в 12 729 автомобилей

Для сравнения, в июле российские дилеры реализовали 11 358 премиальных авто. В июне - 10 769 машин. Таким образом, рост продаж фиксируется на рынке уже второй месяц подряд. Вероятно, рост продолжится и в сентябре, поскольку уже 1 числа следующего месяца вступают в силу новые правила утильсбора, которые сильно повлияют на увеличение стоимости автомобилей в России.

Как можно догадаться, в списке главных лидеров по продажам находятся китайские марки. Первое место занял Exeed. Автомобилей этой марки в августе было продано в количестве 3 538 штук. Далее идет Tank с 2 787 автомобилями. И тройку лидеров замыкает Li Auto, он же Li XIang - 1 443 авто. Также в ТОП-10 вошли BMW (820 шт.), Hongqi (784 шт.), Zeekr (610 шт.), Voyah (541 шт.), Mercedes-Benz (517 шт.), Lexus (402 шт.) и Audi (239 шт.).