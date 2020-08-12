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12 авг 2020

В России выпустят новый электрокар

В России выпустят новый электрокар

В России запантентовали новый компактный сити-кар с электродвигателем. Разработку машины ведет Петербургский политех

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появилось изображение нового электрокара. По данным «Известий», речь идет о разработке ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Судя по изображению, это будет компактный двухдверный кроссовер. Электрокар получит короткие свесы, узкие фары и небольшие зеркала заднего вида. Идет ли речь о концепте или серийной модели, пока неизвестно.

Дизайн новинки чем-то напоминает новый доступный российский электромобиль Zetta. Производство этой машины должно стартовать в Тольятти в конце 2020 года. Предполагается, что Zetta будет выпускать более 10 тыс. электромобилей ежегодно. Машины планируют продавать не только в России, но и на других рынках.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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