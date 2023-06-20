Автомобильный портал Motorpage
20 июн 2023

В России вырос импорт китайских машин

В России вырос импорт китайских машин
Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию по итогам января — мая вырос в три раза относительно аналогичного периода 2022 года.
Мы руководствуемся сейчас официальным заявлением представителей Федеральной Таможенной Службы. По сообщению ВРИО главы службы, Руслана Давыдова, помимо автомобилей наблюдается рост импорта и в области спецтранспорта, а также строительной техники.
 
К сожалению, чиновник не приводит конкретных цифр, но объясняет причины этого явления – китайские компании заполняют вакуум, который остался после ухода европейских, японских и американских компаний с нашего рынка.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

Комментарии к новости

Последние новости

...

У Mercedes E-Class появилась версия «универсал»

20 июня 2023

Представлен Renault Rafale

20 июня 2023
Hyundai Ioniq 2016 вид сзади

Концерн Hyundai «попал» на деньги?

20 июня 2023

Чиновникам опять хотят ограничить доступ к иномаркам

19 июня 2023

Lada X-Cross 5: производство началось

19 июня 2023

Страховые компании актуализировали каталоги запчастей

19 июня 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «белый и пушистый? или злой и когтистытй?» Тест драйв
19 июня 2023

Changan CS55 Plus
"«Белый и пушистый? Или злой и когтистытй?»"
Great Wall Poer KingKong - great wall poer kingkong (2023) размер имеет значение
Тест драйв
15 июня 2023

Great Wall Poer KingKong
"Размер имеет значение"
Москвич 3 - москвич 3e (2023) гость из будущего
Тест драйв
12 июня 2023

Москвич 3
"Гость из будущего"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 2 0 8