В России вырос импорт китайских машин

Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию по итогам января — мая вырос в три раза относительно аналогичного периода 2022 года.

Мы руководствуемся сейчас официальным заявлением представителей Федеральной Таможенной Службы. По сообщению ВРИО главы службы, Руслана Давыдова, помимо автомобилей наблюдается рост импорта и в области спецтранспорта, а также строительной техники.

К сожалению, чиновник не приводит конкретных цифр, но объясняет причины этого явления – китайские компании заполняют вакуум, который остался после ухода европейских, японских и американских компаний с нашего рынка.