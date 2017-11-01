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1 ноя 2017

В России вырос штраф за непропуск пешеходов

В России вырос штраф за непропуск пешеходов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части непредоставления преимущества пешеходам и велосипедистам.

Закон довольно быстро прошел все нужные процедуры: Госдума буквально в течение месяца приняла его во втором и третьем чтениях, а через неделю после этого его утвердил Совет Федерации.

Закон вносит поправки в статью 12.18 КоАП России «Непредоставление преимущества другим участникам дорожного движения (за исключением других водителей)». Если ранее за это полагался штраф в размере 1500 руб., то теперь штраф имеет вилку от 1500 до 2500 рублей.

Что интересно – ранее решение о штрафе мог вынести инспектор на месте, теперь же, так как наказание может быть разным, окончательное решение будет выносить административная группа того подразделения ГИБДД, которое зафиксировало нарушение. Кстати, само нарушение относится к серьезным и 50-процентная «скидка» на него не распространяется.
 

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