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6 окт 2017

В России вновь вырос спрос на электромобили

В России вновь вырос спрос на электромобили

Рынок электромобилей в России по-прежнему «дикий», за исключением никому не интересных Reanult Kangoo Z.E. сейчас у нас официально не продается ни одна модель с электромотором. Тем не менее, продажи в этом сегменте растут.

За первые восемь месяцев этого года продажи электромобилей в России выросли на 35% до 50 единиц техники. Причем всю динамику прироста обеспечивает Tesla, на которую приходится 2/3 от всего объема продаж электромобилей.

В январе-августе этого года в нашей стране было продано 33 электромобиля Tesla, что почти в два раза больше чем годом ранее, сообщает агентство «Автостат». Кроссоверов Tesla Model X было продано 24 штуки, седанов Model S — 9 автомобилей.

Растут и продажи Nissan Leaf: за первые восемь месяцев было продано 13 таких электромобилей против девяти годом ранее. Также с начала нынешнего года россияне приобрели 3 новых Renault Twizy и 1 – Mitsubishi i-MiEV.

Около 60% электромобилей встали на учет в столичном регионе (Москва и Подмосковье), что в общей сложности составляет 29 единиц. Еще 9 электрокаров отправились на Дальний Восток, а именно в Приморский и Хабаровский края (7 и 2 шт. соответственно). Жители Краснодарского края приобрели 3 таких машины, Татарстана – 2. По одному электромобилю было куплено в Санкт-Петербурге, Удмуртии, Иркутской, Воронежской, Рязанской, Тверской и Ростовской областях.
 

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При написании новости использовалась информация:
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