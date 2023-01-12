В России запатентовали «Красное знамя»

Китайский концерн FAW запатентовал в России внешний вид седана бизнес-класса Hongqi H5 второго поколения

Как известно бренд Hongqi (Красное знамя) занимается производством люксовых машин, а также транспорта для руководства коммунистической партии Китая. В середине года представители концерна FAW, которому и принадлежит люксовая марка, официально объявил о намерениях запустить продажи Hongqi в России. Собственно, H5 должна стать первенцем на нашем рынке. К слову, в декабре FAW оформил российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) еще на одну из моделей Hongqi — представительский седан H9, но его дебют состоится позднее.

Согласно регистрационным документам, седан H5 может приехать к нам с полуторалитровым 156-сильным турбо-мотором, либо двухлитровым 224-сильным агрегатом. В Китае же существует и 190-сильный гибрид.