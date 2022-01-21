В России запатентовали новый Opel Mokka

В России оформлен патент на промышленный образец кроссовера Opel Mokka нового поколения. Изображения вседорожника опубликованы Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС).

К сожалению, концерн PSA, которому принадлежит марка Opel, не приводит данных о сроках появления модели в России и о моторной гамме. В Европе кроссовер доступен как с трёхцилиндровыми бензиновыми турбомоторами объёмом 1,2 литра на 115 лошадиных сил и полуторалитровым дизелем мощностью в 130 лошадиных сил. Впрочем, можно предположить, что эти двигатели появятся и у нас.

Зато маловероятно появление электрической «Мокки». Такой автомобиль оснащен 135-сильным электрическим мотором, а сравнительно емкие батареи обеспечивают ему 300-километровый запас хода.