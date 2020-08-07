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7 авг 2020

В России запатентовали таинственный автомобиль

В России запатентовали таинственный автомобиль

В базе Роспатента появились изображения таинственного внедорожного спорткупе. Названия у него нет: только «Автомобиль легковой»

Имеющиеся сведения не дают возможности узнать какую-либо дополнительную информацию о проекте. Известных автомобильных дизайнеров с таким именем нет. Иллюстраций машины нигде ранее не было.Дизайн выполнен по мотивам суперкаров Lamborghini и Ferrari. Есть и ряд нестандартных решений, вроде выдвижных дверных ручек и поднимающихся фар.

Коллеги с портала  Auto.ru подсказывают, что концептуально спорткупе с большим клиренсом напоминает французский автомобиль Mega Track из 1990-х. Двухдверка с большим клиренсом (220–300 мм) и пневмоподвеской оснащалась шестилитровым мотором V12 мощностью 394 л.с. от Mercedes-Benz W140. Максимальная скорость составляла 250 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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