В России запатентовали таинственный автомобиль

В базе Роспатента появились изображения таинственного внедорожного спорткупе. Названия у него нет: только «Автомобиль легковой»

Имеющиеся сведения не дают возможности узнать какую-либо дополнительную информацию о проекте. Известных автомобильных дизайнеров с таким именем нет. Иллюстраций машины нигде ранее не было.Дизайн выполнен по мотивам суперкаров Lamborghini и Ferrari. Есть и ряд нестандартных решений, вроде выдвижных дверных ручек и поднимающихся фар.

Коллеги с портала Auto.ru подсказывают, что концептуально спорткупе с большим клиренсом напоминает французский автомобиль Mega Track из 1990-х. Двухдверка с большим клиренсом (220–300 мм) и пневмоподвеской оснащалась шестилитровым мотором V12 мощностью 394 л.с. от Mercedes-Benz W140. Максимальная скорость составляла 250 км/ч.