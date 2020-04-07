В России заработал «Большой глаз»

Нарушителей карантина начали выявлять с помощью дорожных камер. В Хабаровске базу видеосистемы уже пополнили госномерами автомобилей, зарегистрированных на имя водителей, которым необходимо соблюдать изоляцию

На данный момент ГИБДД уже получила от представителей санитарного ведомства список местных жителей, которые находятся на карантине. Об этом сообщает «ДВ Новости» со ссылкой на источник в полиции.

Как рассказали представители правоохранительных органов, базу видеосистемы уже пополнили госномерами автомобилей, зарегистрированных на имя водителей, которым необходимо соблюдать карантин. При появлении в дорожном потоке такой машины, система выдает тревожный сигнал, после чего водитель будет остановлен и задержан. После этого нарушителя передадут сотрудникам местного представительства Роспотребнадзора.

На данный момент в ряде российских регионов ужесточился режим передвижения на автомобилях на фоне эпидемии коронавируса. Например, в Башкирии водителям разрешат выезжать на дачу, но для этого надо будет сначала зарегистрироваться на специальном портале. Маршрут автомобилиста будет отслеживаться — на поездку до дачи ему выделят 90 минут.