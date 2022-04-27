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27 апр 2022

В российских городах появились обязательные зарядки для электромобилей

В российских городах появились обязательные зарядки для электромобилей

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила предложение обязать городские власти организовывать возле парковок зарядные станции для электромобилей и гибридов

Надо сказать, что количество зарядных станций и парковочных мест для них, каждым регионом будет определяться самостоятельно – к примеру, в Москве это число составит десять процентов от общего числа мест.  Сообщается, что до конца текущего года в столице появится 250 зарядных станций. На сегодняшний день их насчитывается 98 штук.

Любопытно, но в Петербурге станций меньше -83, причем большая часть из них располагается на закрытых территориях торговых центров, гостиниц и офисов.  Интересно, что многие общественные эксперты считают, что развитие зарядной инфраструктуры на сегодняшний день нецелесообразно, так как из-за санкций число электромобилей в стране вряд ли будет расти

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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