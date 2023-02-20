В российских регионах создадут инфраструктуру для самокатов

Российский Минтранс попросил региональные власти создать инфраструктуру для электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности

Как сообщает "Коммерсантъ", ведомство лишь побудило региональные власти заняться проработкой данного вопроса, причем каких-либо конкретных планов или комплексов мер представлено не было. Местные чиновники должны сами позаботиться об этом и представить собственные решения. Как пример - создать большое количество специальных стоянок возле парковых зон и остановок общественного транспорта, включая вестибюли метро.

Интересный факт - с первого марта в ПДД вступят поправки, которые регулируют режим передвижения средств индивидуальной мобильности. В частности вводятся скоростные лимиты в 25 километров в час. Правда, некоторые регионы попросили перенести внедрение поправок. Петербургские депутаты, например, посчитали, что ограничение максимальной скорости для СИМ в 25 км/ч фактически приведёт к тому, что они смогут ездить на скоростях до 45 км/ч — с учётом «нештрафуемого порога» в 20 км/ч.