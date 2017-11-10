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10 ноя 2017

В российском представительстве GM назначен новый глава

В российском представительстве GM назначен новый глава
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение концерна General Motors объявило о назначении на пост генерального директора компании Эктора Вилларреала. Он будет отвечать за продвижение в России и странах СНГ бренда Cadillac и североамериканских моделей Chevrolet, которые представлены у нас официально.

До своего назначения Вилларреал занимал должность генерального директора GM Operations в Узбекистане, а перед этим работал в качестве вице-призидента по планированию в GM Korea. Он отвечал за бренды GM, представленные в Южной Корее и Узбекистане, и добился увеличения их доли рынка. До перехода на эту должность он работал в качестве Директора по планированию в General Motors в Мексике, Центральной Америке и странах Карибского бассейна.

Свою карьеру в концерне Эктор Вилларреал начал в 1990 году в мексиканском отделении концерна в должности инженера производства. Затем он занимал различные должности в Мексике и США, работая в качестве инженера по разработке новых двигателей в Мичигане, менеджера по планированию производства в офисе компании в Мехико Сити, менеджера по технологии производства, где в зону его ответственности входили все заводы Мексики, и, наконец, в качестве директора модельного ряда малолитражных автомобилей. После этого он вернулся в США для прохождения программы профессионального развития в области глобального планирования модельного ряда.

Эктор Вилларреал окончил технологический институт в Монтеррее по специальности «инженер-механик», а также получил степень магистра по технологии производства в том же институте, где позже работал в качестве профессора в инженерно-техническом отделе.

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При написании новости использовалась информация:
General Motors

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