В Россию едет обновленный Exeed TXL

В продажу новинка поступит уже в этом месяце, а главным новшеством станет двухлитровый двигатель.

Сразу поговорим о моторе – его мощность составит 197 лошадиных сил. Многим он известен по кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro Max. Коробка передач — по-прежнему семискоростная роботизированная с двумя сцеплениями «мокрого» типа, но у нее будут другие передаточные числа.

Что касается опций, то в оснащении машины, например, появится полноценный подогрев кресел – как сиденья, так и спинки. Причем аналогичная схема будет применена и при обогреве второго ряда. Еще одна важная функция – управление мультимедийной системы теперь дублируется специальной шайбой-селектором.