Автомобильный портал Motorpage
19 июл 2022

В Россию едет обновленный Exeed TXL

В Россию едет обновленный Exeed TXL
Автор фото: фирма-производитель

В продажу новинка поступит уже в этом месяце, а главным новшеством станет двухлитровый двигатель.

Сразу поговорим о моторе – его мощность составит 197 лошадиных сил. Многим он известен по кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro Max. Коробка передач — по-прежнему семискоростная роботизированная с двумя сцеплениями «мокрого» типа, но у нее будут другие передаточные числа.

Что касается опций, то в оснащении машины, например, появится полноценный подогрев кресел – как сиденья, так и спинки. Причем аналогичная схема будет применена и при обогреве второго ряда. Еще одна важная функция – управление мультимедийной системы теперь дублируется специальной шайбой-селектором.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Megane 2020 вид спереди

Renault Megane снимают с производства

19 июля 2022
Joby S4

Hyundai и Rolls-Royce запустят производство аэротакси

19 июля 2022
Lada Granta 2019 вид спереди

Страховка на упрощенные автомобили может подорожать

19 июля 2022

Запустилась разработка велосипедного шлема с подушкой безопасности

19 июля 2022
Lada 4x4 2019 салон

Когда на рынке появится упрощенная Niva Bronto?

19 июля 2022

Представлен Chevrolet Blazer

19 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7 - haval f7 (2022) «потребности, желания, «хотелки»...» Тест драйв
16 июля 2022

Haval F7
"«Потребности, желания, «хотелки»...»"
KIA K5 - kia k5 (2021) cоперник toyota camry или audi a5 «на минималках»?
Тест драйв
12 июля 2022

KIA K5
"Cоперник Toyota Camry или Audi A5 «на минималках»?"
Volkswagen Golf - volkswagen golf (2020) основанный на смартфоне
Тест драйв
08 июля 2022

Volkswagen Golf
"Основанный на Смартфоне"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"

Написано новостей:

3 1 0 5 0