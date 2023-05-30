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30 май 2023

В Россию едет заряженная Omoda S5

В Россию едет заряженная Omoda S5

Компания Omoda объявила о скором появлении на российском рынке спортивного седана S5 GT. Сейчас он проходит сертификационные процедуры, а старт продаж намечен на август.

Для седана OMODA S5 GT будет доступен бензиновый турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., сопряженный роботизированной коробкой переключения передач DCT7. 

Внешность седана OMODA S5 в новом исполнении будет отличаться агрессивным дизайном решетки радиатора, а также черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками нового дизайна с яркими оранжевыми тормозными суппортами. Интерьер модели в исполнении GT преобразился за счет оригинальных элементов и кресел с красной строчкой и красными ремнями безопасности. 

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