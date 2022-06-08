В Россию может приехать новый вьетнамский кроссовер

В базе Роспатента обнаружились новые документы на кроссовер вьетнамской марки Vinfast, которая даже официально на нашем рынке не представлена…

Речь идет о модели VF7. Этот среднеразмерный кроссовер был представлен у себя на родине в январе текущего года. Перед нами электрокар, который построен на модульной платформе. Мощность силовой установки не уточняется, так как модель еще не вышла из своего статуса концепта. Зато известно, что машина получит автопилот третьего уровня.

Напомним, что осенью прошлого года в России также запатентовали компактный кроссовер Vinfast VFe35, а за два года до этого в базе Роспатента обнаружили изображения вседорожника LUX SA2.0 и седана LUX A2.0. Однако, согласно новой информации, первыми до российского рынка доберутся электромобили VF8 и VF9 — это произойдет уже в 2023 году.