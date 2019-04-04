В Россию приедут автомобили из Вьетнама

Вьетнамская компания Vinfast запатентовала в России внешность своих моделей: кроссовера LUX SA2.0 и седана LUX A2.0, построенных на агрегатах BMW. Представители марки заявляют, что автомобили будут представлены уже в 2020 году

Vinfast — первый самостоятельный вьетнамский производитель. В январе 2018-го компания приобрела лицензию на использование «тележек» седана BMW 5-Series (F10) и кроссовера X5 (F15), а также упрощенных версий бензиновой «турбочетверки» N20. Пока анонсированы только две модели — кроссовер и седан, дизайн которых разработан итальянским ателье Pininfarina.

Что касается самой марки, то Vinfast основана холдингом Vingroup, выручка которого за прошлый год составила 3,8 миллиарда долларов. Компании, входящие в состав группы, работают в области недвижимости, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма и продаже потребительских товаров. К слову, по заявлению руководства, автомобили Vinfast являются символом «мощного, прогрессивного духа нового, энергичного и развивающегося Вьетнама».