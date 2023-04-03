В Россию приедут электрокары Dayun

Машины данной китайской марки будет привозить российский дистрибьютор, но представительства в России не будет, во всяком случае пока…

Да, все машины будут импортироваться из Китая, но все поставки будут официальными – все модели получат ОТТС. Первой моделью, выбранной для поставок в РФ, станет семиместный минивэн Yuanzhi M1 с батареей 90,58 кВт.ч и дальностью хода 550 км. Следующей моделью, которая появится в РФ чуть позже, станет электрический ситикар Yuehu S1.

Интересный нюанс – импортрер не уточняет технические характеристики обеих моделей, так как на «российских» машинах будут применяться более мощные силовые установки.