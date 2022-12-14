В Россию приехал Genesis GV60

Программа параллельного импорта продолжает дарить возможность дилерам привозить необычные машины, которые ранее были нам попросту недоступны.

Итак, сегодня речь пойдет про первый электрический кроссовер марки Genesis –модель GV60. Автомобили, которые завезены к нам, представлены в одномоторной конфигурации с задним приводом. Силовая установка развивает 229 лошадиных сил. Динамические характеристики следующие: максимальная скорость составляет 180 километров в час, разгон до 100 километров в час – 7.8 секунды.

В «природе» существует и полноприводный вариант кроссовера, там моторы (а их уже два) совокупно развивают 490 лошадиных сил. Соответственно, время ускорения до 100 км/ч уменьшается до 4 секунд при максимальной скорости 235 км/ч.